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بنك مصر يوقع اتفاقا للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار

Sun Dec 6, 2015 10:34am GMT
 
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القاهرة 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد إن البنك وقع اليوم الأحد على اتفاق للحصول على قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات لتعزيز الموارد الدولارية.

وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها البنك للاقتراض من بنوك عالمية منذ الاضطرابات السياسية أوائل 2011.

وينضم البنك بذلك لعدد من الشركات والبنوك المصرية التي عادت إلى أسواق الائتمان بعد إصدار دولي لسندات سيادية في يونيو حزيران.

وقال محمد الإتربي لرويترز إن القرض "بفائدة 3.2 في المئة."

وتولى بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني إدارة القرض المجمع مع بنوك الإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي والمشرق والاتحاد الوطني.

كان بنك مصر يجري مباحثات مع البنوك بشأن القرض منذ يونيو حزيران. (إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 