ارتفاع طفيف لعوائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 و12 شهرا

القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر و12 شهرا ارتفع قليلا في مزاد اليوم الخميس وهو أول مزاد بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وزاد متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 182 يوما إلى 11.401 بالمئة من 11.399 بالمئة في العطاء السابق يوم العاشر من ديسمبر كانون الأول.

وارتفع عائد الأذون لأجل 357 يوما إلى 11.625 بالمئة من نحو 11.621 بالمئة في عطاء العاشر من ديسمبر كانون الأول.