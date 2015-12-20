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استقرار عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و266 يوما

Sun Dec 20, 2015 11:41am GMT
 
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القاهرة 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - اظهرت بيانات من البنك المركزي استقرار عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر دون تغير يذكر في عطاء اليوم الأحد.

ونزل متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما بشكل طفيف إلى 11.176 بالمئة من 11.186 بالمئة في العطاء السابق يوم 13 ديسمبر كانون الأول وارتفع عائد الأذون لأجل 266 يوما ارتفاعا هامشيا إلى 11.607 بالمئة من 11.604 بالمئة يوم 13 ديسمبر كانون الأول. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 