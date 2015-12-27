ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 و273 يوما

القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - اظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط عائد الأذون المصرية لأجل 91 يوما بشكل طفيف إلى 11.336 في المئة من 11.176 في المئة في العطاء السابق يوم 20 ديسمبر كانون الأول وارتفع عائد الأذون لأجل 273 يوما ارتفاعا هامشيا إلى 11.796 في المئة من 11.607 في المئة يوم 20 ديسمبر كانون الأول.