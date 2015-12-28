مصرفيون: العائد على السندات المصرية سيرتفع 20 نقطة أساس على الأكثر

القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرفيون إن من المتوقع أن يرتفع العائد على السندات المصرية لآجال 18 شهرا وثلاثة وسبعة أعوام بما لا يزيد عن 20 نقطة أساس في مزاد اليوم الاثنين بعد أربعة أيام من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 50 نقطة أساس.