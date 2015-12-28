مقدمة 2-عائد السندات المصرية يزيد قليلا في عطاء رغم رفع الفائدة

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القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ارتفع العائد على سندات الخزانة المصرية قليلا في مزاد اليوم الاثنين متجاهلا رفع سعر الفائدة الرسمي وقال مصرفيون إن البنوك الحكومية تدخلت بقوة لخفض تكلفة اقتراض الحكومة.

ومزاد السندات لآجال 18 شهرا وثلاث وسبع سنوات هو الأول من نوعه منذ أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس وعزا ذلك إلى ضغوط تضخمية.

وعزز ذلك التوقعات بزيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بما لا يقل عن 50 نقطة أساس بما قد يجذب مزيدا من العملة الصعبة التي تشتد إليها الحاجة من المستثمرين الأجانب ولذا فوجئ المصرفيون أمس الأحد حينما شهد عطاء لبيع أذون خزانة لآجال ثلاثة وتسعة أشهر ارتفاع العائد بأقل من 20 نقطة أساس.

وقال زياد وليد الخبير الاقتصادي لدى بلتون المالية "ما نراه حتى الآن - وحتى قبل الزيادة - أن عائدات سندات الخزانة لا تزيد بالقدر المتوقع نظرا للتدخل المباشر من البنوك الحكومية.

"بقاء عائدات أذون الخزانة عند مستوياتها الحالية أو ارتفاعها قليلا فحسب لن يستمر" مشيرا إلى تكلفة ذلك على ميزانيات البنوك.

وفي نوفمبر تشرين الثاني رفعت البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الإيداع التي تصدرها 250 نقطة أساس في خطوة ينظر إليها باعتبارها دعما للجنيه لكن عائدات إصدارات الخزانة لم ترتفع بالقدر المماثل.

وفي مزاد اليوم ارتفع متوسط العائد على السندات الصفرية الكوبون لأجل 18 شهرا إلى 11.993 بالمئة من 11.844 بالمئة في العطاء السابق يوم 14 ديسمبر كانون الأول.