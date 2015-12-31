ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام في عطاء

القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية أجل ستة أشهر وأجل عام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يوما إلى 11.577 في المئة من 11.405 في المئة في العطاء السابق في 24 ديسمبر كانون الأول.