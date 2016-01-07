مصدر بالمركزي المصري: البنك تلقى اليوم 500 مليون دولار من الافريقي للتنمية

القاهرة 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر بالبنك المركزي المصري لرويترز إن البنك تلقى اليوم الخميس 500 مليون دولار قرضا من البنك الافريقي للتنمية.

كانت مصر قد وقعت الشهر الماضي الاتفاق النهائي لقرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار مدته ثلاث سنوات بواقع 500 مليون دولار كل عام.