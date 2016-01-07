مقدمة 1-مصدر بالمركزي المصري: البنك تلقى اليوم 500 مليون دولار من الافريقي للتنمية

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القاهرة 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر بالبنك المركزي المصري لرويترز إن البنك تلقى اليوم الخميس 500 مليون دولار قرضا من البنك الافريقي للتنمية تمثل الشريحة الأولى من برنامج قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

كانت مصر قد وقعت الشهر الماضي الاتفاق النهائي للقرض الميسر من البنك الافريقي للتنمية على ثلاث سنوات بواقع 500 مليون دولار كل عام.

وقالت وزارة التعاون الدولي والتنمية إن القرض يهدف إلى "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال والعمل على توفير النقد الأجنبي."

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وفضلا عن قرض البنك الافريقي للتنمية، وافق البنك الدولي في ديسمبر كانون الأول على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات في اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة.