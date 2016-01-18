ارتفاع العائد على السندات المصرية في عطاء اليوم

القاهرة 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمسة وعشرة أعوام في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.627 في المئة من 13.426 في المئة في العطاء السابق في الرابع من يناير كانون الثاني.