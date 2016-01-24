تراجع العائد على السندات المصرية لأجل 3 و7 سنوات بعطاء اليوم

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم الأحد.

وهبط متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 12.400 بالمئة من 12.965 بالمئة في العطاء السابق وتراجع العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 14.300 بالمئة من 14.572 بالمئة.

وجرى المزاد قبل يوم من الموعد المقرر مبدئيا في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني الذي يصادف عطلة عامة في مصر.