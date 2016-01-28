ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور وعام

القاهرة 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وزاد متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 11.806 بالمئة من 11.783 بالمئة في العطاء السابق في 21 يناير كانون الثاني.