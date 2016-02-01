تراجع العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات بعطاء اليوم

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وهبط متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 13.608 بالمئة من 13.627 بالمئة في العطاء السابق في 18 يناير كانون الثاني وتراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 15.718 بالمئة من 15.748 بالمئة في العطاء السابق في 18 يناير كانون الثاني. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)