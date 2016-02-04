ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 شهور وعام
القاهرة 4 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.
وزاد متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 11.832 بالمئة من 11.806 بالمئة في العطاء السابق قبل أسبوع.
وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 12.107 بالمئة من 12.089 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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