مقدمة 1-مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بمليار دولار

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيصدر أذون خزانة لأجل عام بقيمة مليار دولار نيابة عن وزارة المالية

وذكر البنك في بيان أن آخر موعد للتقدم للعطاء هو 15 فبراير شباط وإن اليوم التالي سيكون يوم التسوية مضيفا أن تاريخ استحقاق الأذون هو 14 فبراير شباط 2017.