ارتفاع طفيف لعائد السندات المصرية أجل 5 و10 سنوات في عطاء

القاهرة 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع العائد على السندات المصرية أجل خمس وعشر سنوات بشكل طفيف في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد على السندات المصرية أجل خمس سنوات إلى 13.655 في المئة مقابل 13.608 في المئة في العطاء السابق في الأول من فبراير شباط.