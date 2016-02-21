تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر وارتفاعه لأذون 9 شهور

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري تراجع عائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وارتفاعه على أذون تسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وتراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 11.344 بالمئة من 11.377 بالمئة في العطاء السابق المماثل يوم 14 فبراير شباط في حين ارتفع العائد على أذون 273 يوما إلى 12.140 بالمئة من 12.089 بالمئة في العطاء المماثل يوم 14 فبراير شباط. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)