وزير المالية: مصر تأمل باصدار سندات دولية بنهاية يونيو

أبوظبي 22 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الإثنين إن حكومة مصر تأمل في العودة إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات بنهاية يونيو حزيران.

وقال دميان للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في أبوظبي إن حجم الإصدار وموعده وأجل الاستحقاق سيتحدد بناء على أوضاع السوق.

وأضاف أن خطوات ضريبية وإجراءات أخرى لتعزيز المالية العامة تأخرت وهو ما سيؤثر على عجز الميزانية في السنة المالية الحالية لكنه توقع أن تكون ضريبة القيمة المضافة أول تشريع يبحثه البرلمان هذا العام.