ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام

القاهرة 25 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام واحد في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.064 بالمئة من 11.862 بالمئة في آخر عطاء مماثل يوم 18 فبراير شباط.