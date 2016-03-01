وكالة: مصر تنوي طرح أدوات خزانة بأكثر من 107 مليارات جنيه في مارس

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية المصرية تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 107.750 مليار جنيه (حوالي 13.8 مليار دولار) في مارس آذار الحالي.

جاء إعلان وزارة المالية بعدما ألغت مصر أمس إصدار سندات خزانة لأجل خمس سنوات كان مقررا يوم الاثنين في أول إلغاء من نوعه منذ أغسطس آب 2014 والذي وصفه مصرفيون بأنه إشارة للسوق بأن الوزارة لن تدع العائدات ترتفع كثيرا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة المالية قولها اليوم إن من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 و182 و273 و364 يوما تتراوح قيمتها بين 15 مليارا و22.5 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة أنها تعتزم أيضا طرح سندات لأجل ثلاث وخمس وسبع وعشر سنوات تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وستة مليارات جنيه إلى جانب سندات صفرية الكوبون استحقاق 18 شهرا بقيمة أربعة مليارات جنيه.

ويقول مصرفيون إن البنوك المملوكة للدولة كانت تضعف العائدات في العطاءات للحيلولة دون ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي لكن العوائد قفزت في العطاءات الثلاثة الأخيرة.