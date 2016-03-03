الأهلي المصري يتسلم قرضا قيمته 700 مليون دولار من بنك صيني

القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - أبلغ البنك الأهلي المصري وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس أنه تسلم قرضا قيمته 700 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لتمويل مشاريع للبنية التحتية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن محمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة قوله "المبلغ دخل خزينة البنك بالكامل حيث سيتم سداده على ثماني سنوات تتضمن فترة سماح قدرها ثلاث سنوات."

كانت الصين وقعت اتفاقات استثمار ومساعدات بمليارات الدولارات مع مصر خلال زيارة قام بها الرئيس شي جين بينغ في يناير كانون الثاني.