ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في عطاء اليوم
القاهرة 3 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.
وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.108 بالمئة من 12.064 بالمئة في العطاء السابق يوم 25 فبراير شباط.
وزاد العائد على أذون لأجل 364 يوما إلى 12.444 بالمئة من 12.387 بالمئة في العطاء المماثل يوم 25 فبراير شباط. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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