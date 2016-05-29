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هبوط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و273 يوما في مزاد اليوم

Sun May 29, 2016 2:00pm GMT
 
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القاهرة 29 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من موقع وزارة المالية في مصر انخفاض عائد أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد.

وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 12.858 بالمئة من 12.949 بالمئة في العطاء السابق يوم 22 مايو أيار. وتراجع متوسط عائد أذون 273 يوما إلى 13.917 بالمئة من 14.125بالمئة بالعطاء المماثل يوم 22 مايو أيار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 