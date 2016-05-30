انخفاض عائد السندات المصرية أجل 18 شهرا وارتفاعه للسندات أجل 3 سنوات

القاهرة 30 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على سندات الخزانة المصرية صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام انخفض في عطاء اليوم الاثنين في حين ارتفع العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات.

وانخفض متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام إلى 14.239 بالمئة من 14.275 بالمئة في العطاء السابق الذي طرح في 16 مايو أيار.

وارتفع العائد على سندات الخزانة التي أجلها ثلاث سنوات إلى 14.585 بالمئة من 14.578 بالمئة في العطاء السابق.