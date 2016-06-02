ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وسنة في عطاء اليوم
القاهرة 2 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عائد أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وسنة في عطاء اليوم الخميس.
وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 13.819 بالمئة من 13.697 بالمئة في العطاء السابق يوم 26 مايو أيار.
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 14.034 بالمئة من 13.907 بالمئة في العطاء المماثل قبل أسبوع. (إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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