المركزي: ارتفاع الدين الخارجي لمصر 34% في الربع/3

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - كشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.1 بالمئة في الربع الثالث من 2015-2016 بينما زاد الدين العام المحلي 23.8 بالمئة في نفس الفترة.

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي جاءت في النشرة الشهرية لمايو أيار أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 53.444 مليار دولار في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس آذار من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015.

وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو تموز وتنتهي نهاية يونيو حزيران.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس آذار من 2.016 تريليون جنيه قبل عام.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما قلص موارد البلاد من العملة الصعبة.