Sat 24 Dec 2016 | 23:45 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 182 و364 يوما

Thu Jun 9, 2016 11:15am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في عطاء اليوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.895 بالمئة من 13.819 بالمئة في العطاء السابق يوم الثاني من يونيو حزيران. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يوما إلى 14.115 بالمئة من 14.034 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 