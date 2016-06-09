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مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 700 مليون دولار لأجل عام في 14 يونيو

Thu Jun 9, 2016 11:59am GMT
 
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القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 700 مليون دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في 14 يونيو حزيران.

وقال البيان إن الموعد النهائي للعطاء هو 13 يونيو حزيران ويستحق الإصدار في 13 يونيو حزيران 2017.

وتلجأ الحكومة إلى سوق المال المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر أوائل 2011 وأدت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأجانب. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 