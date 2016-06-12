ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و273 يوما في مزاد الأحد

القاهرة 12 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.062 بالمئة من 12.955 بالمئة في العطاء السابق في الخامس من يونيو حزيران.