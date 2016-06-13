تباين العائدات على سندات خزانة مصرية في مزاد اليوم
13 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من الموقع الألكتروني لوزارة المالية المصرية إن العائد على سندات خزانة صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام وعلى سندات لأجل ثلاث سنوات ارتفع في مزاد اليوم الإثنين بينما هبط العائد على سندات خزانة لأجل سبع سنوات.
وزاد متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون إلى 14.309 في المئة من 14.239 في المئة حينما بيعت في المرة السابقة في 30 مايو أيار.
وارتفع العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 14.638 في المئة من 14.585 في المئة في المزاد السابق في 30 مايو أيار بينما تراجع العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 16.161 في المئة من 16.921 في المئة حينما بيعت في المرة السابقة في 21 مارس أذار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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