تباين العائدات على سندات خزانة مصرية في مزاد اليوم

13 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات من الموقع الألكتروني لوزارة المالية المصرية إن العائد على سندات خزانة صفرية الكوبون لأجل عام ونصف العام وعلى سندات لأجل ثلاث سنوات ارتفع في مزاد اليوم الإثنين بينما هبط العائد على سندات خزانة لأجل سبع سنوات.

وزاد متوسط العائد على السندات صفرية الكوبون إلى 14.309 في المئة من 14.239 في المئة حينما بيعت في المرة السابقة في 30 مايو أيار.