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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الخميس

Thu Jun 16, 2016 10:57am GMT
 
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القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.965 بالمئة من 13.895 بالمئة في العطاء السابق في التاسع من يونيو حزيران.

وارتفع العائد على أذون 357 يوما إلى 14.188 بالمئة من 14.115 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 