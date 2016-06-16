ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الخميس

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام ارتفع في عطاء اليوم الخميس.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 13.965 بالمئة من 13.895 بالمئة في العطاء السابق في التاسع من يونيو حزيران.