وزيرة: مصر تتفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر

من إيهاب فاروق

القاهرة 20 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم الاثنين إن بلادها تتفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر أيلول المقبل وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول في اطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

وردا على سؤال لرويترز قالت الوزيرة إن مصر "تتفاوض" للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر أيلول.