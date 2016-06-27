إعادة-المركزي المصري يجري مزاد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر وعام في 29 يونيو

27 يونيو حزيران (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن مزاد أذون الخزانة لأجل 182 يوما و357 يوما سيقام يوم 29 يونيو حزيران بدلا من الثلاثين من يونيو بسبب عطلة رسمية.

وزاد متوسط العائد على أذون لأجل 182 يوما إلى 14.908 بالمئة من 13.965 بالمئة في العطاء السابق يوم 16 يونيو حزيران. وزاد العائد على أذون لأجل 364 يوما إلى 15.185 بالمئة من 14.188 بالمئة في عطاء الأسبوع الماضي.