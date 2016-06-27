البنك المركزي: بوسع مصر اقتراض 10 مليارات دولار من صندوق النقد

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه لم يقدم طلبا رسميا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكن بوسعه الحصول على نحو عشرة مليارات دولار إذا أراد ذلك.

يأتي ذلك بعد أن أبلغ وزير بالحكومة المصرية رويترز أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع الماضي للحصول على خمسة مليارات دولار.