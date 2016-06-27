صندوق النقد يقول لم يتسلم طلب قرض من مصر لكنه مستعد للمساعدة

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه لم يتسلم أي طلب تمويل من مصر لكنه مستعد لتقديم المساعدة في حالة تقديم طلب.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في تعليقات بالبريد الإلكتروني لرويترز "نحن على اتصال دائم ونجري حوارا وثيقا مع السلطات المصرية. لم نتلق أي برنامج أو طلب تمويل لكن في حالة تقديم طلب فإن صندوق النقد مستعد لمساعدة مصر وشعبها."