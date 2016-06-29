Sat 24 Dec 2016 | 23:42 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تباين عوائد أذون الخزانة المصرية في عطاء الأربعاء

Wed Jun 29, 2016 10:45am GMT
 
[-] نص [+]

29 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر في حين استقر العائد على الأذون لأجل عام دون تغيير في عطاء اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط العائد على أذون لأجل 182 يوما إلى 14.917 بالمئة من 14.908 بالمئة في العطاء السابق يوم 23 يونيو حزيران. واستقر العائد على أذون لأجل 357 يوما عند 15.185 بالمئة دون تغيير عن عطاء الأسبوع الماضي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 