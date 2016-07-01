وكالة: البنك المركزي يقول مصر سددت سندات بقيمة مليار دولار لقطر

القاهرة أول يوليو تموز (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الجمعة عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن مصر سددت اليوم سندات بقيمة مليار دولار لقطر.

وقال عامر "البنك المركزي سدد مبلغ المليار دولار مقابل سندات كانت طرحتها مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وقام بتغطيتها بنك قطر الوطني."

وذكرت الوكالة أن مبلغ المليار دولار الذي تسملته قطر اليوم هو "آخر ديون لها على مصر".

وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر بعد أن أطاح الجيش المصري بمرسي في الثالث من يوليو تموز 2013. وقطر داعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وقدمت لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه في السلطة.