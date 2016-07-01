مقدمة 1-محافظ البنك المركزي: مصر سددت سندات بقيمة مليار دولار لقطر

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القاهرة أول يوليو تموز (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن بلاده سددت اليوم الجمعة سندات بقيمة مليار دولار لقطر.

وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013. وقطر داعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وقدمت لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وقال عامر في رسالة نصية إلى رويترز ردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر قد سددت بالفعل مليار دولار لقطر "نعم بالتاكيد". ولم يذكر تفاصيل.

وعقب الإطاحة بمرسي قدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت سابق أن مبلغ المليار دولار الذي تسلمته قطر اليوم هو "آخر ديون لها على مصر".