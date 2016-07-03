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ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما و266 يوما

Sun Jul 3, 2016 11:21am GMT
 
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القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر تراجع في عطاء اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 13.974 بالمئة من 13.960 بالمئة في العطاء السابق في 26 يونيو حزيران.

وصعد متوسط العائد على أذون 266 يوما إلى 15.115 بالمئة من 15.087 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 