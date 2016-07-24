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ارتفاع العائد على أذون خزانة مصرية في مزاد اليوم

Sun Jul 24, 2016 1:06pm GMT
 
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القاهرة 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري أن العائد على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر ارتفع في مزاد اليوم الأحد.

وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 14.272 في المئة من 14.149 في المئة في المزاد السابق في 17 يوليو تموز. وصعد العائد قليلا على أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى 15.752 في المئة من 15.570 في المئة في مزاد مماثل قبل أسبوع. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 