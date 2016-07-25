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مصر تلغي عطاءات سندات لأجل 18 شهرا و3 سنوات وارتفاع عائد 7 سنوات

Mon Jul 25, 2016 6:00pm GMT
 
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القاهرة 25 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن مصر ألغت عطاءات لسندات أجلها 18 شهرا وثلاث سنوات اليوم الاثنين بينما ارتفع العائد على سنداتها لأجل سبع سنوات.

وبلغ العائد على سندات السبع سنوات 17.521 بالمئة مقارنة مع 17.291 بالمئة في العطاء السابق يوم 11 يوليو تموز.

ولم يذكر البنك المركزي سبب الإلغاء لكن مصرفيا قال إن العروض المقدمة اعتبرت عالية جدا على الأرجح.

وترتفع العوائد على سندات الحكومة المصرية منذ أن رفع المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في سنوات لكبح التضخم وإعادة الاستقرار للعملة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم يوم الخميس. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 