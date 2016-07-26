صندوق النقد يؤكد طلب مصر دعما ماليا ويستعد لإرسال بعثة للقاهرة

واشنطن 26 يوليو تموز (رويترز) - أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن مصر طلبت الحصول على دعم مالي من الصندوق وقال إن بعثة تابعة له على مستوى الخبراء ستزور القاهرة لمدة أسبوعين بدءا من 30 يوليو تموز.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق في بيان "نحن نرحب بهذا الطلب ونتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هي مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعمها في تحقيق نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل."

ولم يذكر أي تفاصيل بشأن البرنامج المطلوب أو حجم التمويل المحتمل. وقال إن النتائج ستعلن في نهاية الزيارة.

وقال وزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن الحكومة تسعى للحصول على 12 مليار دولار من الصندوق على مدى ثلاث سنوات بفائدة سنوية تتراوح بين واحد وواحد ونصف بالمئة.