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مسؤول: مصر ستسدد كل شريحة من قرض صندوق النقد على 5 سنوات

Thu Jul 28, 2016 11:49am GMT
 
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من إيهاب فاروق

القاهرة 28 يوليو تموز (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولي على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.

وأعلنت مصر يوم الثلاثاء أنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 