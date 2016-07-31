انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية
القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر انخفض في عطاء اليوم الأحد.
وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما 14.212 في المئة نزولا من 14.272 في المئة في العطاء السابق في 24 يوليو تموز.
كما نزل العائد على الأذون لأجل 266 يوما إلى 15.653 في المئة من 15.752 في المئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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