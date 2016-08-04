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انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية

Thu Aug 4, 2016 11:31am GMT
 
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القاهرة 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة شهور وعام انخفض في عطاء اليوم الخميس.

ونزل متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 15.281 بالمئة من 15.514 بالمئة في العطاء السابق يوم 28 يوليو تموز.

كما نزل العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 15.825 بالمئة من 15.947 بالمئة في العطاء السابق يوم 28 يوليو تموز. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 