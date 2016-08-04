مسؤول مصري: الحكومة وافقت على إصدار سندات بقيمة 3-5 مليارات دولار

من إيهاب فاروق

القاهرة 4 أغسطس آب (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك اليوم الخميس إن مجلس الوزراء وافق على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

وذكر كوجك على هامش مؤتمر صحفي "نستهدف (إصدار سندات بقيمة) ثلاثة مليارات دولار فقط... (لكن) قد نصل إلى خمسة مليارات إذا وجدنا السيولة مناسبة في الأسواق العالمية والأجواء مواتية."

وكان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في يونيو حزيران الماضي إن بلاده تدرس إصدار سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من العام الحالي.

وذكر كوجك اليوم أن باب تلقي عروض البنوك والمؤسسات الدولية لترتيب إصدار السندات سيظل مفتوحا حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو حزيران 2015.