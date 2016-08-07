تباين العائد على أذون الخزانة المصرية

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة شهور انخفض في حين ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل تسعة شهور في عطاء اليوم الأحد.

ونزل متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 14.089 بالمئة من 14.212 بالمئة في العطاء السابق يوم 31 يوليو تموز.