رئيس بعثة صندوق النقد: مصر قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار في سبتمبر

القاهرة 11 أغسطس آب (رويترز) - قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر أيلول.

وأبلغ جارفيس رويترز في مقابلة اليوم الخميس إن مصر ستتلقى الشريحة الاولى من القرض على الفور بعد موافقة مجلس مديري الصندوق بدون إنتظار لاجراءات إصلاح محددة وإن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لاجراءات الاصلاح التي ستتخذها الحكومة.

وقال إن أول مراجعة لبرنامج قرض مصر ستجرى في فبراير شباط أو مارس أذار.

وأضاف أن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول بما في ذلك تعهدات بدعم ثنائي من خمسة إلى ستة مليارات دولار قبل أن يحال لمجلس مديري الصندوق للموافقة عليه.