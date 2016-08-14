ارتفاع عائد أذون الخزانة المصرية بأول عطاء بعد اتفاق الصندوق

القاهرة 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد أذون الخزانة لأجل ثلاثة وتسعة أشهر في عطاء اليوم الأحد الذي يعد الأول بعد موافقة صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 14.154 بالمئة من 14.089 بالمئة في العطاء السابق يوم السابع من أغسطس آب. وارتفع عائد أذون 266 يوما إلى 15.889 بالمئة من 15.730 بالمئة في عطاء مماثل قبل أسبوع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)