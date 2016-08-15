تباين العوائد في عطاء سندات الخزانة المصرية

القاهرة 15 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع عوائد السندات لأجل خمس سنوات وتراجعها في سندات العشر سنوات في عطاء اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط عائد سندات الخمس سنوات إلى 16.922 بالمئة من 16.777 بالمئة في العطاء السابق يوم 18 يوليو تموز. في غضون ذلك تراجع متوسط عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 17.471 بالمئة من 17.699 بالمئة في أحدث عطاء مماثل يوم 18 يوليو تموز أيضا.